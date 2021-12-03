Александр Авдеев 7 декабря проведет прямую линию

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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев объявил о том, что 7 декабря проведет свою первую прямую линию. Общаясь с населением в таком формате он надеется получить объективную, не приукрашенную картину проблем региона.

Прямая линия начнется в 17.30 и продлится целый час. Чтобы разговор получился конкретным, Авдеев попросил жителей области отправить ему вопросы заранее. Так он сможет подготовить подробные ответы. Вопросы можно оставлять в комментариях под постом в социальных сетях врио губернатора. К примеру, в ВК. Также можно записать видео и прислать его на номер Центра Управления Регионом – +7(996)196-27-33 (любой мессенджер: WhatsApp, Viber, Telegram).

Трансляцию можно будет посмотреть на разных площадках: на личных аккаунтах в ВК и Одноклассниках Александра Авдеева, на странице Центра Управления Регионом в ВК, в эфире и на страницах ГТРК «Владимир» в ВК, Одноклассниках и YouTube.