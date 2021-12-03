Во Владимире открылась Почта Деда Мороза

Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов. Рядом со специальными почтовыми ящиками установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа того или иного региона и его точным адресом проживания.

Новогодние почтовые ящики можно найти в центральных и крупных почтовых отделениях Владимирской области. Во Владимире ящик установлен в отделении на улице Горького, д.60.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза.

Ящик для писем также установили в парке "Дружба". Почта работает ежедневно с 10 до 22 часов до 31 декабря включительно.