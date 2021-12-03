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Общество3 декабря 2021 6:48

Умер председатель ОНК Вячеслав Куликов

Он скончался от последствий коронавируса
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимире на 55-м году жизни скончался председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов. Причиной стали последствия перенесенного коронавируса.

Региональная Общественная наблюдательная комиссия контролирует обеспечение прав людей в местах принудительного содержания. В новом составе она была сформирована 7 октября 2019 года. В нее вошло 18 представителей различных общественных организаций. Вячеслав Куликов возглавил ее.

Церемония прощания с Вячеславом Куликовым пройдет 4 декабря в 12.00 в Свято-Казанском храме на площади Победы в городе Владимире (улица Чайковского, 1а).