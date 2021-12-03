Команда ВЛГУ получила путевку на участие во «Всероссийской летней универсиаде»! Наши самбисты заняли первое место в общекомандном зачете Всероссийских соревнований по самбо среди студентов.

Напомним, более 80 спортсменов из разных регионов страны съехались во Владимир для участия в этих престижных соревнованиях. Были представлены вузы 15 регионов, но сильнейшими оказались наши ребята. Серебро в командном зачете у СГУ им. Чернышевского (Саратов), бронза - сборная РГЭУ (Таганрог).

В личных зачетах владимирские спортсмены заняли следующие призовые места: Макарова Мария, 50 кг, 1 место, Балакина Светлана, 54 кг, 1 место, Перевезенцева Мария, 59 кг, 1 место, Коршунова Екатерина, 65 кг, 2 место, Хомячкова Анастасия, 80 кг, 1 место, Харламова Полина, свыше 80 кг, 2 место, Макаров Сергей, 64, 2 место, Вишняков Дмитрий, 79, 3 место, Лабазников Егор, 98, 2 место, Александров Даниил, свыше 98 кг, 1 место, Князев Роман, 88 кг, 3 место.