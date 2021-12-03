Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 6:34

Во Владимирской области за сельхозугодиями наблюдают с помощью квадрокоптера

В этом году было осмотрено более 1540 гектаров земель
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области с 2019 года «на вооружении» отдела государственного земельного надзора служит квадрокоптер. Он оснащен камерой, способной снимать фото и видео высокого разрешения.

С применением беспилотного летательного аппарата увеличилась площадь контролируемой территории, у инспекторов появилась возможность увидеть фактическое использование земельных участков, особенно если доступ на такие участки затруднен.

Так, в текущем году на территории Владимирской области проводились обследования земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Судогодском, Камешковском районах и муниципальном образовании город Владимир с применением квадрокоптера, в ходе которых было осмотрено более 1540 га земель.

В ходе детализации фотоснимков установлены признаки очагового и единичного зарастания земельных участков кустарниками, борщевиком Сосновского, что указывает на неиспользование их в сельскохозяйственных целях. На части осмотренных земельных участков присутствуют заросшие мелиоративные каналы. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения может способствовать возникновению стихийных ландшафтных пожаров.

К лицам, допустившим нарушения требований земельного законодательства, должностными лицами Управления приняты меры в рамках возложенных полномочий.