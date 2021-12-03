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Происшествия3 декабря 2021 6:26

Житель Петушинского района задержан при продаже наркотиков

Он обвиняется в незаконном хранении и продаже амфетамина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном обороте психотропных веществ.

По версии следствия, он хранил и продал амфетамин массой до одного грамма. Задержали мужчину летом текущего года в ходе оперативной работы.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.