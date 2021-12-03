Жители Мурома спасли рыбака, провалившегося под лед

2 декабря в Муроме едва не произошла трагедия. Мужчина решил выловить рыбу для своего кота в пруду на улице Атема. Практически сразу он повалился под лед и ушел под воду. Как сообщает портал Муром.24, спасли его мимо проходящие люди.

- На глазах он весь ушел под воду, на поверхности осталась одна кепка, - цитирует "спасателя" Юрия Дажина Муром.24.- Я сам шел в магазин и заприметил этого чудака с буром. Он очень быстро провалился. К нему сразу же подбежал молодой парень, но не смог вытащить в одиночку. Тогда я крикнул утопающему, чтоб он подал свой бур, который держал в руках. Получилась "репка", парень схватил за бур, я за парня, так мы его и вытащили.

Спасатели предупреждают, что лед еще тонкий и просят не выходить на него, а также следить за детьми.