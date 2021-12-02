Владимирский предприниматель заплатил штраф, чтобы не лишиться "Кадиллака"

Владимирские судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 750 тысяч рублей с 50-летнего местного предпринимателя. Мужчина по решению Октябрьского районного суда города Владимира был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 291 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Дача взятки). Директором медицинской организации дал взятку должностному лицу через посредника в значительном размере. Но поскольку он активно помогал раскрытию преступления, то наказание ограничилось штрафом. Однако оплачивать его предприниматель не спешил.

Тогда судебный пристав предупредил, что штраф может быть заменен реальным наказанием и вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, так же был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении легкового автомобиля «CADILLAC GMT926», принадлежащего предпринимателю. Перспективы оказаться в местах не столь отдаленных, в случае неуплаты штрафа, и лишиться транспортного средства, не порадовали мужчину, а потому он полностью оплатил штраф. Полученные денежные средства поступили в доход государства, а должник избавился от лишних проблем.