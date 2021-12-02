С фельдшеров скорой помощи из Радужного, привезших пациента к областной администрации, сняты все дисциплинарные взыскания

Врио вице-губернатора Константин Баранов встретился с фельдшерами и диспетчером бригады скорой медицинской помощи и детально обсудил сложившуюся ситуацию. Он счёл, что серия выговоров сотрудникам скорой помощи стала результатом длившегося несколько месяцев конфликта и их обоснованность и справедливость была поставлена под сомнение.

- Когда отвечаешь за коллектив, тем более работающий в таких жестких, стрессовых условиях, нельзя идти на поводу у эмоций. Бригады скорой помощи сейчас на передовой, напряжение колоссальное, им поддержка руководителя нужна, а не порицание и наказание! отметил Константин Николаевич.

По результатам беседы проинформировал коллег, что к ним не будут применены меры дисциплинарного характера, а выплаты стимулирующего характера по результатам работы сохранятся в полном объеме.

Врио вице-губернатора также сообщил, что будет проведена служебная проверка деятельности Городской больницы ЗАТО г. Радужный, особое внимание будет уделено порядку учёта и хранения лекарственных препаратов, соблюдению трудового законодательства, организации лечебно-диагностического процесса и порядка оказания скорой и неотложной медицинской помощи.