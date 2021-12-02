Жительница Александрова убила ударившего ее супруга

Пятидесятисемилетняя жительница города Александров признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как рассказали мв региональном Следкоме, 8 июня между супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина оскорбил жену, нанес ей удар ладонью по лицу и отправился спать. Женщина, воспользовавшись тем, что супруг уснул, нанесла ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался. О произошедшем она сообщила родственникам, которые по прибытии вызвали сотрудников правоохранительных органов. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.