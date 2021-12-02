Владимирский инвестиционный конгресс пройдет в Суздале с 9 по 11 декабря

2 декабря во время онлайн-брифинга в администрации Владимирской области врио вице-губернатора Александр Ремига чуть подробнее рассказал о том, как будет проходить Владимирский инвестиционный конгресс, который пройдет с 9 по 11 декабря.

Во-первых, власти анонсировали, что он состоится в Суздале. Кроме того, он в этот раз пройдет не только в онлайн-формате, но и частично вживую. Все три дня работы форума в нем будет участвовать врио губернатора Александр Авдеев. Цель форума для областных властей - привлечь в регион дополнительные инвестиции. Чиновники представят площадки в Муромском, Петушинском, Собинском и других районах области, о льготах, предоставляемых для крупных инвесторов и многое другое.

Среди преимуществ Владимирской области Александр Ремига назвал строящуюся в данный момент в области трассу М-12. С точки зрения чиновника она добавит плюсов региону, так как улучшит логистику для бизнеса. Ведь время доставки товаров от Владимирской области до Москвы сократится вдвое.