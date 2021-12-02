Тезку главы администрации Кольчугинского района осудили за пьянство за рулем

Как следует из материалов раздела «Судебное делопроизводство» судебного участка №2 Ленинского района Владимира, 19 октября было вынесено решение по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении гражданина Мочалова Константина Николаевича.

Как установил суд, некто Мочалов обвиняется в невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если это действие не влечет уголовно наказуемого деяния.

Говоря простым языком, водитель, раньше не привлекавшийся за нетрезвую езду, отказался пройти тест на алкоголь.

Никто бы не заметил этого судебного решения, если бы не тот факт, что имя водителя, вплоть до отчества, полностью совпадает с именем главы администрации Кольчугинского района Константином Мочаловым.

В связи с этим в СМИ началось бурное обсуждение произошедшего. Пока невозможно доподлинно утверждать, что именно глава района был наказан за пьянство за рулем, однако и опровержений никаких до сих пор не поступало. У самого Константина Мочалова оперативно получить комментарий также возможным не представилось.

Полностью судебное решение пока не опубликовано.