В Петушинском районе военные и МЧС потушили пожар в жилом доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.18 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем жилом доме №99 по улице Советская поселка Городищи.

К месту ЧП выехали трое сотрудников МЧС на одной пожарной машине, а также восемь человек на двух машинах из числа личного состава войсковой части №55443, расположенной поблизости.

В результате совместными силами частный жилой дом был потушен на площади 95 квадратных метров. В результате сгорели вещи и внутренняя отделка, а также находившиеся тут же строительные леса. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.