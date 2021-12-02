Во Владимире 20-летняя девушка получила травмы во время прыжка с парашютом

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в июле текущего года 20-летняя девушка совершила прыжок с парашютом на базе авиационно-спортивного клуба Владимира.

Прыгала она с парашютом системы «Юниор» 2012 года выпуска с высоты 600 метров. Однако из-за конструктивного недостатка парашюта в процессе раскрытия случился перехлест купола стропами, в результате чего средство приземления раскрыться должным образом не смогло, и девушка на более высокой скорости, чем следует, врезалась в землю.

Пострадавшая осталась жива, но получила травмы, которые эксперты квалифицировали, как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователям предстоит не только допросить всех свидетелей и сотрудников клуба, но также назначить техническую экспертизу на предмет качества самой парашютной системы.

Расследование уголовного дела продолжается.