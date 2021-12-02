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Происшествия2 декабря 2021 12:17

Во Владимире 20-летняя девушка получила травмы во время прыжка с парашютом

Следственный комитет региона возбудил по данному факту уголовное дело
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в июле текущего года 20-летняя девушка совершила прыжок с парашютом на базе авиационно-спортивного клуба Владимира.

Прыгала она с парашютом системы «Юниор» 2012 года выпуска с высоты 600 метров. Однако из-за конструктивного недостатка парашюта в процессе раскрытия случился перехлест купола стропами, в результате чего средство приземления раскрыться должным образом не смогло, и девушка на более высокой скорости, чем следует, врезалась в землю.

Пострадавшая осталась жива, но получила травмы, которые эксперты квалифицировали, как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователям предстоит не только допросить всех свидетелей и сотрудников клуба, но также назначить техническую экспертизу на предмет качества самой парашютной системы.

Расследование уголовного дела продолжается.