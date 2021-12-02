В Юрьев-Польском у мужа после развода забрали маткапитал в пользу жены

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях суд удовлетворил поданный прокурором Юрьев-Польского района иск в пользу женщины и ее детей, оказавшихся без средств материнского капитала.

Как было ранее установлено в ходе прокурорской проверки, местная молодая семья решила использовать средства материнского капитала на реконструкцию своего дома, причем отец в соответствии с нотариальным обязательством должен был получить кадастровый паспорт объекта и оформить жилье в долевую собственность, в том числе на жену и детей.

Однако брак распался еще до начала реконструкции, и вышло так, что у отца на руках остались 453 тысячи рублей маткапитала, но продолжать ремонт он наотрез отказался, тем самым не исполнив нотариальное обязательство.

В результате дети остались и без нового дома, и без маткапитала. Так что прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в ходе рассмотрения которого суд признал обязательство мужчины неисполнимым, и обязал его возвратить 453 тысячи рублей. Вместе с тем, его бывшую супругу в праве на распоряжение материнским капиталом восстановили.

Решение суда в законную силу не вступило.