Житель Карабаново украл деньги из раздевалки школьной столовой

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину из числа местных жителей, который обвиняется в краже, совершенной в городе Карабаново Александровского района.

По версии следствия, в середине ноября текущего года молодой человек через запасной выход пробрался в раздевалку для работников столовой местного учебного заведения, откуда стащил кошелек, в котором находилось 39 тысяч рублей. Деньги он потратил на покупку алкоголя.

После задержания мужчина признал свою вину, на него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия обвиняемого отправили в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела продолжается.