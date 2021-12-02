В Петушинском районе ветхий дом сироты чиновники не признали аварийным

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе прокурорской проверки было установлено, что девушка 2005 года рождения, живущая с попечителем, имеет дом в деревне Воспушка, доставшийся ей после смерти матери. При этом право пользования этим домом за ней сохранено постановлением администрации Петушинского района в 2020 году.

Однако в ходе обследования обнаружилось, что дом находится в плохом техническом состоянии: печь, стены, окна и двери частично разрушены.

В связи с этим попечитель девушки обратился в администрацию сельского поселения с заявлением, в котором попросил признать жилье аварийным и непригодным для проживания.

Однако местные власти отказались рассматривать заявление на том основании, что в ЕГРН не содержится сведений о зарегистрированных правах на квартиру.

По результатам проверки в администрацию прокурор внес представление об устранении нарушения жилищных прав несовершеннолетней девушки, однако чиновники фактически ничего не сделали, и надзорное ведомство обратилось с иском в суд.

Суд встал на сторону сироты и обязал администрацию Петушинского сельского поселения рассмотреть заявление и признать дом непригодным для проживания. Соответственно, после этого должен начаться решаться вопрос о предоставлении девушке другой квартиры.