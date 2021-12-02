Во Владимире покинул свой пост руководитель ДСУ-3 Роман Головин

Как сообщили в областной администрации, теперь уже бывший директор крупнейшей дорожной компании региона ГУП «ДСУ-3» Роман Головин покинул свой пост по собственному желанию. Пока исполняет обязанности руководителя организации его заместитель.

Напомним — имя Романа Головина в последнее время все чаще появлялось в медийном пространстве в связи с возбуждением уголовного дела о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда.

По версии следователей, 36-летний Роман Головин во время проведения конкурса на строительство данного объекта заключил соглашение с единственной заявившейся на торги фирмой-конкурентом, чтобы та не снижала цену. По правилам, в таком случае победу одерживает та компания, которая заявилась раньше. Таким образом, «ДСУ-3» победило в этих торгах, сумма контракта составляла более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Следователи полагают, что в награду конкуренты получили договоры субподряда.

Также по делу о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда проходит экс-заместитель губернатора Роман Годунин.