Под Владимиром в ДТП со «скорой помощью» пострадали два медработника

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 18.30 на 7 километре автотрассы «Владимир — Улыбышево — Коняево» водитель автомобиля «УАЗ» скорой медицинской помощи не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и завалился на бок.

К сожалению, в результате пострадали двое медработников, находившихся в салоне — мужчины 1989 и 1985 года рождения с травмами были госпитализированы прибывшими на помощь коллегами. По предварительным данным, водитель не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По сведениям полиции, в момент ДТП больных в салоне не было.