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Происшествия2 декабря 2021 8:30

Под Владимиром в ДТП со «скорой помощью» пострадали два медработника

Авария случилась вечером 1 декабря на дороге в сторону Радужного
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 18.30 на 7 километре автотрассы «Владимир — Улыбышево — Коняево» водитель автомобиля «УАЗ» скорой медицинской помощи не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и завалился на бок.

К сожалению, в результате пострадали двое медработников, находившихся в салоне — мужчины 1989 и 1985 года рождения с травмами были госпитализированы прибывшими на помощь коллегами. По предварительным данным, водитель не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. По сведениям полиции, в момент ДТП больных в салоне не было.