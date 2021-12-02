Во Владимирской области 100 иностранцев-нелегалов вступили в фиктивные браки

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Кольчугинский и Юрьев-Польский районные суды вынесли приговоры по уголовным делам об организации незаконной миграции.

На скамье подсудимых оказались граждане 1965, 1984 и 1988 годов рождения, все трое — уроженцы центрально-азиатских республик. Как установило следствие и суд, данные люди разработали хитрую схему, благодаря которой российское гражданство получали мигранты из стран «с повышенной террористической активностью».

Для этого осужденные организовали получение этими мигрантами временного проживания в России, после чего устраивали фиктивные браки с гражданами РФ. Таким образом с 2016 по 2021 год им удалось легализовать во Владимирской области более 100 человек, причем большинство из них успело получить гражданство.

Уголовные дела были возбуждены с июля 2020 по март 2021 года на основании материалов регионального Управления ФСБ. На днях суды признали всех троих виновными — младший получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима. Туда же на 2 года и 1 месяц направился осужденный 1984 года рождения, а самый старший из них получил ровно 2 года колонии.