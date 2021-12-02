Во Владимирском театре драмы откроют самый большой пункт вакцинации

1 декабря и.о. директора департамента Артем Осипов посетил поликлинику №1, где оценил на месте организацию работы пунктов вакцинации.

Как пояснила главный врач Ирина Захарова, ситуационные проблемы с переполнением поликлиники возникали в связи с одновременным приходом большого числа жителей из числа организованных трудовых коллективов на второй этап вакцинации.

Главврачу было поручено обеспечить надлежащий контроль за разделением потоков пациентов с признаками ОРВИ, обеспечить адекватную навигацию для пациентов внутри поликлиники согласно указателям и информационным табло. Обеспечить выдачу на руки пациентам бланка вакцинации со сведениями о прививке после первого этапа вакцинации, чтобы не препятствовать пациентам пройти второй этап вакцинации в любом удобном для них месте, в том числе за пределами основного места проживания.

– В декабре для удобства владимирцев будет организован самый мощный в области центральный пункт вакцинации на базе Владимирского драмтеатра, где все желающие смогут привиться от коронавируса без предварительной записи, в том числе в выходные дни. Эти меры направлены на создание наиболее комфортных условий для жителей области при прохождении вакцинации, а также будут способствовать разделению потоков пациентов с признаками ОРВИ и без, – подчеркнул глава регионального департамента здравоохранения.