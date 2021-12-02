Испытательная лаборатория владимирского филиала Россельхозцентра получила аккредитацию в государственной системе

фото владимирского филиала Россельхозцентра

Сейчас испытательная лаборатория владимирского филиала «Россельхозцентра» единственная в 33 регионе уполномочена проводить расширенные исследования растениеводческой продукции. Только эта лаборатория аккредитована проверять посевные и сортовые качества семенного материала, и только она из всех действующих лабораторий на территории Владимирской области проводит проверку на качество и безопасность сельскохозяйственной продукции в рамках «одного окна».

Процедура аккредитации в Росаккредитации проходила в два этапа и длилась почти полгода.

– Ежегодно наша лаборатория исследует качество зерна и продуктов его переработки. По результатам 2021 года силами филиала было исследовано 55,6 тысячи тонн мягкой пшеницы, что составляет 46,6% от валового сбора. Кроме того, сотрудники лаборатории выполнили 1187 анализов на остаточное содержание пестицидов, нитратов, радионуклидов и вредных примесей. Исследовано почти 270 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Регистрация нашей лаборатории в системе Росаккредитации – это показатель нашей технологичности, компетентности наших специалистов и гарантия того, что нам можно доверять на самом высоком уровне, – подчёркивает руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.

Услугами испытательной лаборатории филиала Россельхозцентра по принципу «одного окна» пользуются не только десятки владимирских предприятий, но сельхозтоваропроизводители из соседних регионов.