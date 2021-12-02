Первые медики посетили Владимиро-Суздальский музей в рамках акции «Героям нашего времени»

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ВСМЗ установил в декабре для медработников месяц бесплатных посещений всех постоянных экспозиций. Правом на посещение могут воспользоваться все сотрудники медучреждений, независимо от их статуса и сферы деятельности.

Акция распространяется на экспозиции всех филиалов музея-заповедника – это территория Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального и Муромцево.

- Надеемся, что в это непростое время медики сумеют найти несколько часов для посещения музея и проведут это время с максимальной пользой – смогут получить приятные эмоции, - сказал генеральный директор музея Сергей Рыбаков.

- Идея отвлечься от наших профессиональных проблем именно в музее – замечательная. Тут мы можем «прикоснуться» к истории – причем, в прямом смысле. В эпоху ограничений это особенно важно. Планируем прийти сюда с детьми – здорово, что здесь можно поиграть и все потрогать, - отметила лаборант Татьяна Петрова.

Для бесплатного посещения экспозиций необходимо иметь при себе справку с места работы. Напоминаем, что вход для детей до 16 лет также представляется по бесплатным билетам.