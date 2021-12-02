Спрос на врачей во Владимирской области вырос в пять раз за пять лет

Служба исследований hh.ru выяснила, насколько увеличилось количество вакансий для врачей-специалистов и сколько им готовы платить во Владимирской области.

Во Владимирской области за январь-ноябрь 2021 года было открыто более 1 400 вакансий врачей, 47 процентов из них – во Владимире. 61 процент из них подходят специалистам без опыта работы, в 26 процентах требуется стаж от года до трех, в 13 процентах - более трех лет.

За пять лет (с 2016 года) спрос на данных специалистов в регионе вырос в 5 раз, а средние предлагаемые зарплаты – на 46%, с 38 тысяч рублей в 2016 году до 55 тысяч рублей в 2021 году.

Наиболее высокие заработные платы предлагают хирургам – в среднем 77 346 рублей по данным вакансий, открытых в январе-ноябре 2021 года. На втором месте – анестезиолог (73 426 рублей), на третьем – невролог (64 728 рублей). Меньше всего получают педиатр - 46 794 рублей и офтальмолог - 42 085 рублей.