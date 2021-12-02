Владимирская полиция проводит проверку по факту смерти мужчины в ВлГУ

Как сообщили наши источники, в последний день осени около 16.00 в учебный корпус Владимирского государственного университета вошел молодой человек лет 25-30 на вид. Вел он себя странно, и сотрудники охраны вызвали сотрудников полиции. Впоследствии парень умер прямо в здании института.

В полиции подтвердили, что инцидент действительно случился днем 30 ноября .

- В полицию поступило сообщение, что в одном из корпусов ВлГУ находится неадекватный мужчина. На место выезжали наши сотрудники и сотрудники «скорой помощи», - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

Оказывается, незваного гостя задержали охранники института, которые передали его прибывшим врачам СМП. Те начали оказывать парню медпомощь, но в какой-то момент он скончался.

В полиции добавили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка.