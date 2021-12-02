В Коврове ликвидирован пожар в подъезде дома на улице Островского

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.25 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре, происходящем в доме №57/2 по улице Островского.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС на шести спецмашинах. К моменту их прибытия в подъезде было много дыма. Как оказалось, пожар был небольшим — сгорели вещи, лежавшие на первом этаже подъезда, общая выгоревшая площадь составила 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.