Во Владимире ограбили сотрудника пункта выдачи интернет-магазина

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце ноября в городской отдел полиции поступила информация от сотрудника пункта выдачи интернет-магазина, который рассказал, что стал жертвой грабителя.

По словам 45-летнего владимирца, в салон вошли двое незнакомых ему мужчин, которые сорвали с него позолоченную цепочку и схватили принадлежащий ему мобильный телефон. В этот момент в помещение вошла клиентка, при виде которой незваные гости ретировались. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили обстоятельства произошедшего и вместе с коллегами из Росгвардии по полученным приметам в скором времени нашли и задержали обоих подозреваемых. Ими оказались 46 и 28-летние местные жители, оба ранее судимые. При них же обнаружились похищенные вещи.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», обоих мужчин на время следствия отправили под арест. Что до вещей, то их изъяли и в скором времени передадут законному владельцу.