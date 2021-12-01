Школьникам Владимирской области расскажут о разработке компьютерных игр

До 12 декабря в школах Владимирской области проходит новый этап всероссийского проекта «Урок цифры». Темой нового урока стала разработка игр.

Во Владимирской области открытый урок по разработке игр 8 декабря проведёт Алексей Ксенофонтов, учитель информатики школы № 2 города Гусь-Хрустальный. На базе этого учебного заведения в 2018 году была открыта первая в регионе площадка федерального проекта Яндекс.Лицей.

Учащиеся с 1 по 11 класс смогут примерить на себя разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажёра этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков. Так, ученики младших классов попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся среднего звена перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры.

Как и всегда, принять участие в уроке в онлайн-формате смогут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. Сделать это можно на портале урокцифры.рф не только коллективно, но и индивидуально.