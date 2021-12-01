Предприятие в Суздальском районе оштрафовали на 200 тысяч рублей за свалки и зарастание на участке

В июне управление Россельхознадзора провело документарную проверку предприятия, в собственности которого есть участок сельхозназначения, площадью 4,5 га, в Суздальском районе. Основанием для это стали ранее проведенные проверки.

В июне прошлого года установлено, что поверхность участка покрыта сорняками, он также зарос деревьями и кустарниками, обнаружены три многокомпонентные свалки общей площадью 33 кв.м. В образцах почвы выявлено превышение показателя "медь", а именно.

В августе 2020 года Россельхознадзор объявил предприятию предостережение о недопустимости нарушений. В октябре в управление поступил ответ, в котором указано о проведении уборки загрязнений на участке. Проверка показала, что свалки отсутствуют, но участок продолжает зарастать.

По факту нарушений требований земельного законодательства в отношении юрлица было возбуждено дело б административном правонарушении. Вынесено постановление о признании предприятия виновным, с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Организации снова выдано предписание об устранении нарушений.