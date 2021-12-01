Во Владимире в школе №8 началась санитарная обработка помещений

Как сообщает администрация города Владимира, школа №8, в которой произошла вспышка заболеваемости ОРВИ, перешла на удаленную форму работы с 1 декабря. С этого же дня специалисты приступили к санитарной обработки помещений.

Напомним — ранее сразу в нескольких классах произошла вспышка неустановленного заболевания, из-за чего сперва были отправлены на карантин несколько классов, затем еще несколько. В результате было принято решение перевести на «удаленку» всю школу. По словам представителей городских властей, оказалось, что школьники заболели обычным ОРВИ. При этом в Роспотребнадзоре не согласны с этим заявлением мэрии. Официальный представитель ведомства Марина Колтунова сказала, что готовы еще не все результаты анализов учеников, но даже на основе тех, что есть, очевидно, что в школе болеют не только ОРВИ, но еще и гриппом, и коронавирусом.

Как бы там ни было, в дистанционном режиме школа №8 будет работать до 6 декабря. А дальше будет видно.