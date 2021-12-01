Подрядчиков, строящих во Владимирской области М-12, проверят на нарушения маршрутов движения тяжелой техники

30 ноября врио Губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по вопросам использования автомобильных дорог Владимирской области при строительстве скоростной автомобильной дороги М-12. Во время обсуждения строительства затронули проблему жалоб от местного населения на работу подрядчиков.

Руководители муниципалитетов донесли до представителей «Автодора», что дорожники едут на тяжёлой строительной технике по несогласованным маршрутам, разрушая существующие дороги, паркуют свой транспорт в населённых пунктах, нарушают скоростной режим, захламляют лесоматериалами участки, примыкающие к дорогам общего пользования и просто загрязняют проезжую часть песком и глиной.

Александр Авдеев предложил госкомпании организовывать регулярные совместные рейды во все территории, где сейчас ведётся строительство М-12. Ответственным за организацию проверок определён директор владимирского филиала ГК «Автодор» Гиви Цхвиравашвили.