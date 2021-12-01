Во Владимирской области больше 4 тысяч человек имеют диагноз ВИЧ

1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

За последние годы в 33 регионе отмечается снижение заболевших, диагноз ВИЧ которым был поставлен впервые в жизни. Если в 2015 году таких пациентов насчитывалось 505 человек, то уже в 2020 году их было всего 352 человека.

Всего на территории Владимирской области на конец прошлого года насчитывалось 4160 человек, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом ВИЧ-инфекция.

С 2015 года количество пациентов, получающих медицинскую помощь на территории области, с этим диагнозом увеличилось практически в два раза (2015 г. – 2543 чел., 2016 г. – 2931 чел., 2017 г – 3292 чел., 2018 г. – 3572 чел., 2019 г. – 3981 чел., 2020 г. – 4160 чел.).