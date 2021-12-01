Во Владимире на уборку снега вышли 60 дворников и 68 единиц техники

30 ноября сразу после начала очередного снегопада, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» приступили к очистке дорог и тротуаров города Владимира от снега, наледи и снежной каши. Сегодня к этим работам привлечено 60 рабочих ручной уборки и 68 единиц техники.

Коммунальные службы города организовали работу техники и персонала круглосуточный режим. За комбинированными дорожными машинами закреплено 24 маршрута из расчета среднесуточного выхода 15-19 единиц техники.

Для уборки тротуаров и других объектов уличной инфраструктуры, где условия позволяют задействовать уборочную технику, используются трактора с плужно-щёточным оборудованием. За ними закреплено 24 маршрута из расчёта выхода 12 единиц техники в сутки.

Сегодня ведутся работы по расчистке ул. Батурина от ул. Михайловской до Центрального рынка, от ул. Луначарского до Лыбедской магистрали, путепровод у ДД(ю)Т, ул. Пушкарская, Стрелецкая, Крайнова, Семашко, Загородный проезд, дамба на реке Содышке и т. д.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.