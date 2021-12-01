Во Владимире пройдет чемпионат ползунков

4 декабря в рамках 6-го регионального фестиваля счастливого родительства состоится традиционный Чемпионат ползунков.

Для участия приглашаются маленькие спортсмены от 6 месяцев до 4 лет.

Возрастные категории: «Ползунки» (от 6 до 11 месяцев): вся дистанция должна быть преодолена именно ползком; «Ваньки-встаньки» (11-18 месяцев): дистанция может быть преодолена участником ползком или бегом; «Бегунки» (от 1.5 до 2 лет); «Шустрики» (от 2 до 3 лет); "Прыгунки" (от 3 до 4 лет, не старше 48 месяцев на 4 декабря)

Старт каждой категории будет отдельный: с 14 до 19 часов, точное время начала “забега” согласно возрастной категории будет сообщено при регистрации.

Всех участников соревнований ждут улыбки и весёлый семейный досуг! А победителей - ещё и призы от партнёров. Заявку на участие можно оставить в форме или по телефону 8 (904) 657-90-47.

Регистрация открыта до 15:00 часов 3 декабря.