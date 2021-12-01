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Происшествия1 декабря 2021 10:09

В Вязниках два человека погибли под колесами легковой машины

ДТП случилось рано утром 1 декабря недалеко от микрорайона Нововязники
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 7.40 на 1 километре автодороги «Нововязники — Сергеево» 55-летний водитель автомобиля «Рено», ехавший из поселка Центральный в сторону Нововязников, выехал на встречную полосу, где сбил двух пешеходов — мужчин 1966 и 1969 годов рождения.

К сожалению, удар был такой силы, что оба пешехода от полученных травм скончались на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.