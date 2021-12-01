Во Владимире два афериста обманули 19 человек на 9 миллионов рублей

Накануне суд отправил за решетку 42-летнего местного жителя, обвинявшегося в крупном мошенничестве. Его 34-летнего пособника уже осудили за такое же преступление ранее.

Как установлено следствием и судом, с 2017 по 2019 годы мужчины занимались тем, что под видом бизнесменов вводили в заблуждение простых владимирцев, предлагая гражданам вложить деньги в их «успешный бизнес», суля хорошие доходы.

Для этого они различными уловками уговаривали людей брать на себя кредиты и передавать деньги «бизнесменам». Причем первую часть «дохода» жертвы получали из собственного же кредита.

Для пущей важности жулики арендовали представительского класса машины и покупали дорогую одежду и аксессуары. Таким образом, им удалось обвести вокруг пальца 19 человек, среди которых оказалось много родственников и знакомых. В общей сложности у них выманили денег на 9 миллионов рублей — теперь осужденные обязаны их вернуть по решению гражданского суда, чего в настоящее время еще не сделали.

С учетом всех обстоятельств, суд приговорил 42-летнего владимирца к 9 годам 9 месяцам колонии строгого режима, а его 34-летний сообщник получил 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов от дохода.

Приговор в законную силу не вступил.