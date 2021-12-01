Экс-глава «Владимиртеплогаза» Александр Королев предстанет перед судом

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональное Управление ФСБ, на днях уголовное дело по обвинению бывшего гендиректора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева было передано в суд.

Королеву инкриминируют присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Александр Королев незаконно издал приказы и выплатил самому себе премию по итогам 2019 года в 1,5 миллиона рублей. Таким же образом вознаграждения получили еще 14 сотрудников организации на сумму более 7,2 миллиона рублей.

Таким образом, из бюджета региона было растрачено более 8,8 миллионов рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Октябрьский районный суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.