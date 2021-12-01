Во Владимирской области 1 декабря коронавирусом заболели 315 человек

На территории Владимирской области 1 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 72 сл. в г. Владимире, 38 сл. в Ковровском, 35 сл. в Муромском, 34 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Петушинском, 18 сл. в Александровском, 15 сл. в Суздальском, 15 сл. в Кольчугинском, 13 сл. в Киржачском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Селивановском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 72 763 случая заболевания (16 961 сл. в г. Владимире, 8395 сл. в Гусь-Хрустальном, 8073 сл. о. Муром, 6577 сл. в Ковровском, 3686 сл. в Александровском, 3605 сл. в Петушинском, 3038 сл. в Юрьев-Польском, 3131 сл. в Вязниковском, 3105 сл. в Кольчугинском, 3038 сл. в Суздальском, 2448 сл. в Собинском, 2477 сл. в Киржачском, 1846 сл. в Меленковском, 1762 сл. в Гороховецком, 1527 сл. в Камешковском, 1291 сл. в Селивановском, 1008 сл. в Судогодском, 795 сл. в г. Радужном).