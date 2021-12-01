Во Владимире 3 декабря частично перекроют улицу Летне-Перевозинскую

Владимирская дистанция пути ОАО «РЖД» сообщает, что 3 декабря с 9.00 до 16.00 перекроют часть дороги на железнодорожном переезде на улице Летне-Перевозинская.

Ремонтные работы будут производиться на переезде второго километра ПК 9 "Владимир-Тумская". Из-за этого на данном участке движение автомобилей будет затруднено. Проезд переезда будет осуществляться только по одной полосе.

Владимирская дистанция пути ОАО «РЖД» приносит извинения владимирцам за доставленные неудобства. Впрочем, данный участок нельзя отнести к дорогам с серьезным трафиком, так что вряд ли ремонт на данном участке приведет к серьезным пробкам.