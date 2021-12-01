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Общество1 декабря 2021 6:24

Во Владимирской области сожгли 2 тонны базилика с карантинным сорняком

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

фото предоставлено Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в октябре получило информацию о выявлении вредного карантинного объекта в партии базилика, поступившего во Владимирскую область в адрес ЗАО «Бриджстаун Фудс».

В отобранном образце от данной партии сушеных листьев базилика происхождением Египет, выявлены семена карантинного сорного растения-повилика - 5штук на килограмм.

Повилика является опасным, вредоносным сорняком, паразитирует на многих видах растений, в том числе культурных. В результате снижается урожай сельскохозяйственных культур и их качество. Молоко животных, питающихся кормами с сорняком, становится некачественным и может быть опасным.

Собственник решил уничтожить листья базилика. В конце ноября 2 тонны базилика была сожжена на предприятии по утилизации отходов под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.