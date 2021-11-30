Во Владимире рухнувшее дерево раздавило легковую машину

Инцидент произошел днем в районе дома №4. Как сообщили в горадминистрации Владимира, никто из людей не пострадал, чего не сказать о легковушке – 12-летней «Хендай Элантра», которая теперь восстановлению не подлежит.

- Специалисты Управления гражданской защиты выезжали на место и убрали дерево в автомобиля. В настоящее время выясняется, на чьем участке оно стояло. Естественно, что собственнику будет возмещаться ущерб, - сообщил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

По информации мэрии, дом обслуживает «Владимирская управляющая компания», однако не исключено, что земля в палисаднике, откуда упало дерево, может быть муниципальной. В любом случае тот, кто отвечает за участок, вероятнее всего, будет выплачивать полную стоимость пострадавшей иномарки.

Наш источник в горадминистрации уточнил, что на плохое состояние данных деревьев мэрия обращала внимание еще летом, однако некие экологи выступили против их сноса.

Тем временем, в региональном главке МЧС предупреждают об ухудшении погоды, в том числе, об усилении ветра, и еще раз настоятельно просят автолюбителей не оставлять машины под ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями.