Сильный ветер оставил несколько населенных пунктов Владимирской области без света

Из-за сильных порывов ветра во Владимирской области 30 произошли технологические нарушения в работе электросетей в юго-западном и центральном районах. Несколько населенных пунктов остались без света.

Сейчас проблему устраняют специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», которых заранее перевели в режим повышенной готовности. 135 человек в составе 45 бригад оперативно восстанавливают подачу электроэнергии жителям и в социально-значимые объекты.

Региональное управление МЧС переведено на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба.

В ночь на 1 декабря прогнозируется понижение температуры воздуха, а значит на дорогах возникнет гололедица. Водителям следует быть крайне внимательными на дорогах!