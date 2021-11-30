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Происшествия30 ноября 2021 15:02

Сильный ветер оставил несколько населенных пунктов Владимирской области без света

Специалисты работают над устранением неполадок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Из-за сильных порывов ветра во Владимирской области 30 произошли технологические нарушения в работе электросетей в юго-западном и центральном районах. Несколько населенных пунктов остались без света.

Сейчас проблему устраняют специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», которых заранее перевели в режим повышенной готовности. 135 человек в составе 45 бригад оперативно восстанавливают подачу электроэнергии жителям и в социально-значимые объекты.

Региональное управление МЧС переведено на усиленный режим работы. Организована работа оперативного штаба.

В ночь на 1 декабря прогнозируется понижение температуры воздуха, а значит на дорогах возникнет гололедица. Водителям следует быть крайне внимательными на дорогах!