Во Владимире два человека получили травмы в ДТП с автобусом и легковой машиной

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 15.50 водитель отечественного внедорожника «Нива», мужчина 1955 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу «Мерседес» под управлением водителя 1969 года рождения, следовавшем по городскому маршруту №18С.

В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса — мужчина 1953 и женщина 1956 года рождения. К счастью, травмы оказались не сильными — бригада «скорой помощи» оказала пострадавшим помощь на месте и отпустила их амбулаторное лечение. Оба водителя травм не получили.

В настоящее время в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.