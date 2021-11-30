Во Владимире создадут Региональную школу креативных индустрий

фото АВО

Министерство культуры РФ поддержало заявку Владимирской области на создание в 2022 году региональной Школы креативных индустрий. Она будет действовать на базе областного колледжа культуры и искусства. В школе будут работать шесть новых студий для подростков 12-18 лет по направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR.

-Мы вместе с колледжем начинаем работу по созданию школы: готовится дизайн-проект её помещений, подбирается интересная команда, прорабатываются вопросы проведения ремонтных работ и закупки суперсовременного оборудования для обучения. Работаем с интересом и волнением, много задумок и планов, − сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

В фойе колледжа культуры и искусства ведутся ремонтные работы, совсем скоро оно полностью обновится, станет современным и комфортным. В этом году в здании сделаны и основные работы по ремонту фасада. В течение предыдущих двух лет в колледже появилась оборудованная самым современным спортинвентарем и сооружениями спортивная площадка, был приведён в порядок зрительный зал.