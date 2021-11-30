Во Владимирской области фельдшеров скорой, привезших пациента к "белому дому", не уволят

Вслед за сообщениями о том, что привезшим 17 октября к зданию администрации 33 региона медикам скорой из Радужного сделали еще два выговора, свой комментарий подготовили в "белом доме".

Если кратко, то увольнять бригаду никто не будет. А вот как звучит официальный комментарий от врио вице-губернатора Константина Баранова:

«Есть принципиальная позиция, которая не зависит от результатов проверки: увольнения фельдшеров бригады скорой медицинской помощи ЗАТО г. Радужный не будет, все причитающиеся выплаты медики получали и получат в полном объеме, - заявляет Константин Баранов. - В условиях пандемии увольнение является исключительной мерой, и в данном случае она точно неприменима. В настоящее время проверяем правовую обоснованность наложения дисциплинарных взысканий».

Тем временем, по поручению врио губернатора Александра Авдеева, департамент здравоохранения проводит проверку городской больницы г. Радужный. 29 ноября туда выезжал и.о. директора департамента Артем Осипов. 1 декабря в Радужный поедет Константин Баранов. Он встретится с руководством и коллективом больницы, в том числе с фельдшерами скорой помощи. По итогам должно быть вынесено какое-то решение.