Во Владимире на улице Большой Московской произошел частичный обвал тротуара

Как сообщили жители столицы региона, обвал случился на месте строительства дома. В результате тротуар вместе с плиткой и бордюрами рухнул в котлован.

В мэрии Владимира рассказали, что инциденту предшествовали две причины — во-первых, работавший на месте трактор допустил слишком сильное заглубление грунта, во-вторых, свое дело сделала погода- дожди размыли яму, и тротуар рухнул.

- В настоящее время место обвала огорожено, строители с себя вины не снимают, и уже сейчас начали восстановление тротуара, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам градоначальников, уже к 1 декабря тротуар должны полностью восстановить. К счастью, во время обвала никто из людей не пострадал. Проезжую часть инцидент также не затронул.