Владимирскому фельдшеру, привезшему пациента к администрации области, вынесли еще два выговора

Удивительная история происходит вокруг фельдшера скорой помощи из Радужного Анны Воеводиной и ее бригады, которая 17 октября доставила тяжелого ковидного пациента к "белому дому". Вслед за первым выговором, ей вынесли еще два. Об этом сообщает руководитель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Первый выговор связан с якобы использованием во время выезда просроченных лекарств, второй - с итогами прокурорской проверки от 19 ноября.

"Для понимания - при наличии нескольких дисциплинарных взысканий, работодатель по ТК вправе уволить работника по собственной инициативе... Первый из этих новых выговоров не законен. Считаем, что просроченные медикаменты были просто подброшены в отместку за жалобы и докладные активистов... Со вторым приказом тоже будем разбираться в отношении всех 8 работников. Но Анна Воеводина точно никакого отношения нему не должна иметь, поскольку просто не участвовала в тех событиях, которые стали предметом представления прокуратуры", пишет Андрей Коновал. Также он требует отправить главврача Радужной городской больницы Людмилу Жукову в отставку.

Кстати, эти выговоры вынесены уже после того, как за медиков вступился врио губернатора Александр Авдеев.