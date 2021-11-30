Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 12:52

Владимирскому фельдшеру, привезшему пациента к администрации области, вынесли еще два выговора

Это произошло уже после того, как за бригаду медиков вступился врио губернатора Александр Авдеев
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Удивительная история происходит вокруг фельдшера скорой помощи из Радужного Анны Воеводиной и ее бригады, которая 17 октября доставила тяжелого ковидного пациента к "белому дому". Вслед за первым выговором, ей вынесли еще два. Об этом сообщает руководитель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Первый выговор связан с якобы использованием во время выезда просроченных лекарств, второй - с итогами прокурорской проверки от 19 ноября.

"Для понимания - при наличии нескольких дисциплинарных взысканий, работодатель по ТК вправе уволить работника по собственной инициативе... Первый из этих новых выговоров не законен. Считаем, что просроченные медикаменты были просто подброшены в отместку за жалобы и докладные активистов... Со вторым приказом тоже будем разбираться в отношении всех 8 работников. Но Анна Воеводина точно никакого отношения нему не должна иметь, поскольку просто не участвовала в тех событиях, которые стали предметом представления прокуратуры", пишет Андрей Коновал. Также он требует отправить главврача Радужной городской больницы Людмилу Жукову в отставку.

Кстати, эти выговоры вынесены уже после того, как за медиков вступился врио губернатора Александр Авдеев.