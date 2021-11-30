В Камешково многодетным семьям выделили участки земли без инфраструктуры

Пять многодетных семей в Камешково, воспользовавшись предоставленным законодательством правом, получили земельные участки с целью улучшения своих жилищных условий. На момент их предоставления необходимая для строительства жилых домов инфраструктура отсутствовала. Не появилась она и позднее, когда прокуратура проводила проверку, хотя администрация была обязана провести работы благоустройству соответствующих территорий.

В целях восстановления нарушенных прав многодетных семей прокуратурой в суд направлены исковые заявления о возложении на администрацию района обязанности обеспечить земельные участки объектами инженерной инфраструктуры. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.