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Общество30 ноября 2021 12:04

В Камешково многодетным семьям выделили участки земли без инфраструктуры

Исправить ситуацию потребовали прокуратура и суд
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Пять многодетных семей в Камешково, воспользовавшись предоставленным законодательством правом, получили земельные участки с целью улучшения своих жилищных условий. На момент их предоставления необходимая для строительства жилых домов инфраструктура отсутствовала. Не появилась она и позднее, когда прокуратура проводила проверку, хотя администрация была обязана провести работы благоустройству соответствующих территорий.

В целях восстановления нарушенных прав многодетных семей прокуратурой в суд направлены исковые заявления о возложении на администрацию района обязанности обеспечить земельные участки объектами инженерной инфраструктуры. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.