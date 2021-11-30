На Владимир надвигается снегопад

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимире и по области прогнозируется выпадение снега. Ветер юго-западный, ночью 7-12 метров в секунду, порывы могут достигать до 13-18 метров в секунду, днём 6-11 м/с.

Понижение температуры воздуха: ночью до -2, -7 градусов, днем -1, -6 градусов. На дорогах гололедица.

В связи с такими погодными явлениями существует вероятность возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций и деревьев. При гололедных явлениях возможно затруднение в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП.