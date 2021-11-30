Во Владимире привито почти 65% взрослых жителей

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 30 ноября первым компонентом вакцины привились 149057 жителей областного центра. Вторым компонентом вакцины на эту дату привиты в общей сложности 130423 владимирца. Всего за сутки владимирские медики сделали владимирцам 2439 инъекций: первую прививку - 1080 владимирцам, вторую — 1359 жителям города. В больницы и поликлиники областного центра поступило в общей сложности 206722 комплектов доз вакцины.

Но для формирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 30 ноября во Владимире привито 64,8% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (60,4%). Также в областной столице привито 57,8% горожан старше 60 лет, а среднеобластной показатель — 51,7%.